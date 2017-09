Uomini e Donne, le ultime news: il post sui social di Gemma genera sospetti

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma Galgani fa parlare di sé. Lunedì 18 settembre 2017 riparte la tanto attesa e nuova edizione di Uomini e Donne. Sono già iniziate intanto le registrazioni sia del trono classico che del trono over. Per quanto riguarda quest’ultimo Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé. La dama infatti sembrava aver voltato pagina dopo la fine della storia con il cavaliere Marco Firpo, grazie alla vicinanza di Gianfranco Corbu, ma un post sui social riaccende i sospetti.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il post sui social della dama alimenta sospetti.

Dopo la storia con Marco la dama ha riaperto il suo cuore ad una nuova conoscenza, il cavaliere Gianfranco Corbu, arrivato in trasmissione proprio per conoscerla. Tra i due è scattato anche un bacio e la loro unione potrebbe diventare qualcosa di forte. Su Facebook la donna condivide spesso i suoi stati d’animo, la maggior parte delle volte molto positivi e propositivi, e ha infatti raccontato ai suoi fan: “Chissà che giornata sarà oggi per tutte noi. Dopo tutto senza viverla non possiamo raccontarcela. Una cosa però possiamo farla: augurarci che sia una splendida giornata”. Le parole della dama sembrano tradire una lieve indecisione per il futuro, nonostante al momento non avrebbe nulla di cui essere indecisa.