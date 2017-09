George e Amal Clooney, le ultime news. George Clooney era sicuro che non sarebbe diventato padre finché non ha incontrato la moglie Amal. L’attore ha ammesso di aver abbandonato l’idea di avere dei figli fino a quando non ha conosciuto l’avvocato per i diritti umani, che lo scorso giugno ha dato alla luce i loro figli Alexander ed Ella. La star di Hollywood ha spiegato: “Ho 56 anni e non pensavo che mi sarebbe mai successo questo. Pensavo che il focus della mia vita sarebbe stato completamente sulla carriera e non sulle relazioni, e lo avevo accettato”.

George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 16 settembre 2017.

“Poi però ho incontrato Amal e ho pensato, ‘Ho una relazione incredibile, è stupendo’. Poi all’improvviso sono arrivati questi due scemotti che mi fanno ridere tutti i giorni. Davvero, sono molto divertenti. Lui mangia e mangia e ancora mangia. Non ho mai visto niente mangiare così tanto. Lei è molto delicata e femminile. Ha degli occhi grandissimi come la mamma”, ha aggiunto. A George piace la sfida della paternità, ma ha scherzato sul fatto che la fatica lo porta a piangere. “I miei bambini non piangono. Io piango più di loro. Al momento piango quattro volte al giorno, perché sono stanchissimo”, ha detto al Daily Mail.