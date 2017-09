Grande Fratello Vip 2017: dopo lo sfogo di Luca arriva la dedica alla sua Soleil

Grande Fratello Vip 2017: Luca parla della sua Soleil. È già trascorsa una settimana nella casa Del Grande Fratello Vip 2017 e tra un argomento e l’altro tra i ragazzi si inizia a parlare dei propri fidanzati e della gelosia. Luca racconta a Cecilia alcuni particolari della sua storia: “A me lei fa paura. Ci sono dei momenti in cui penso che è lei, è la persona giusta per me. Quando però litighiamo mi rendo conto che potrebbe andare male e la cosa mi fa male”. L’ex tronista continua: “Non sono abituato a dare tutte le attenzioni di cui necessita e che è giusto che abbia”. Sotto la regia attenta di Simona Izzo però Luca Onestini decide di mandare un messaggio alla sua fidanzata Soleil, rivolgendosi alla telecamere del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2017: la dedica di Luca a Soleil.

Dopo un motore ciak azione Luca inizia con il dire : “Amore anche se non parlo alle telecamere io ti penso mi manchi da morire, ho capito tante cose di quelle che mi hai chiesto, sto imparando e prometto sarò migliore”. E qui interviene la Izzo domandando: “ Che ti ha chiesto?” e Onestini risponde:” Mi ha chiesto della cosa giuste, più sacrifici, più dimostrazioni, mi ha chiesto di avere un rapporto migliore, dedicarle più tempo, a volte ho mancato, ci sono delle lacune, dal lavoro, dagli impegni, lei è la priorità, al mio interno era lei la priorità ma fuori non lo davo a vedere”. La bella Soleil sarà contenta di questa dedica del suo Luca davanti agli italiani?

Grande Fratello Vip 2017: Soleil segue il suo Luca in tv.

