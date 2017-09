Grande Fratello Vip 2017: il daytime e le ultime news dalla casa di oggi 16 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017: strategie e mosse sono in atto. Giunge l’appuntamento con il daytime del Grande Fratello VIp 2017. In attesa dei successivi aggiornamenti, ripercorriamo gli ultimi momenti dei VIp della giornata di ieri. Abbiamo visto Simona Izzo con un modo tutto suo di leggere i libri:”Io i libri li leggo dalla fine, non posso aspettare la fine per sapere come va la storia. Starei dietro la trama, invece voglio star dietro alla prosa”. Sui binari i VIP si divertono ad inventare storie d’amore con i loro beniamini del cinema. Gianluca, per esempio, porterebbe Charlize Theron sul litorale romano per un pranzo in riva al mare. Intanto, nella camera da letto della Casa agiata, Lorenzo e Marco cercano di capire come potrebbe andare avanti la divisione in due squadre e quali strategie sono state messe in atto per le prime nomination.

Grande Fratello Vip 2017: il day tome di oggi 16 settembre 2017.

Luca Onestini ragiona con Lorenzo Flaherty sulla prova che potrebbero affrontare in puntata lunedì sera. L’ex tronista sostiene che potrebbe anche non essere una prova fisica, rincuorando Lorenzo che lamenta dolori alle gambe. Carmen è agguerrita contro gli altri suoi coinquilini che la prendono in giro perché parla nel sonno: Uèuè! Uèuè!La spesa e l’organizzazione del cibo è un chiodo fisso per Carmen, Lorenzo e Marco che discutono di proteine, carboidrati, grassi. Intanto Serena Grandi chiede aiuto a Giulia per un trucco veloce, e la ragazza non si tira certo indietro.