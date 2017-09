Guida tv, tutti i programmi tv di stasera sabato 16 settembre 2017 su Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di sabato 16 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la Uno due tre… Fiorella, uno show in due puntate, oggi e sabato 23 settembre, condotto da Fiorella Mannoia. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Rosewood, con gli episodi Mosse vincenti e Tormenti e paure. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la serie tv The night manager.

Guida tv di questa sera sabato 16 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, sabato 16 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Uno sconosciuto in casa. Karen Clark è in cerca di una tata per i suoi due figli Max e Rex. Assume un ragazzo, Alex Stanley, che si innamora di Karen. Su Canale 5 vedremo il varietà Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Cattivissimo me. Stasera La7 trasmetterà L’ispettore Barnaby.