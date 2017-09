Linea Verde, le anticipazioni di oggi sabato 15 settembre 2017: alla scoperta di Pistoia! Si andrà alla scoperta di Pistoia con la seconda puntata della nuova edizione di “Linea Verde… Va in città”, in onda oggi sabato 16 settembre, alle 12.20, su Rai1. I conduttori Marcello Masi e Chiara Giallonardo, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno conoscere ai telespettatori questa bellissima città di Pistoia toscana con importanti testimonianze dell’epoca romanica e rinascimentale, eletta “capitale italiana della Cultura” per il 2017.

Il viaggio partirà da una delle piazze del centro storico di Pistoia che, per l’occasione, verrà allestita con prato e fioriere in vista dell’evento “Prati in Città”, che si svolgerà domenica 17 settembre e che vedrà le più importanti piazze del centro storico cittadino trasformate in un grande giardino a cielo aperto, facendo propria la direttiva dell’Onu che invita le città di tutto il mondo a diventare sempre più ‘green’ e poco rumorose per “salvare il pianeta”. Saranno tante le eccellenze cittadine che saranno raccontate: dall’antica tradizione dell’ arte vivaistica al rinomato distretto del cioccolato e della confetteria.

Si farà anche un salto in collina per scoprire come si coltiva il prelibato “fagiolo di Sorana Igp”, per poi arrivare in un antico molino dove si produce una farina di castagne di ottima qualità, non mancherà una visita al mercato rionale di Pistoia tra i colori e i profumi dei prodotti della tradizione gastronomica toscana. La ricetta urbana di Federica De Denaro sarà un piatto tipico della antica tradizione gastronomica pistoiese, la “zuppa del carcerato”, che verrà preparata insieme allo chef Checco Bugiani. La regia è di Moira Anastagi.