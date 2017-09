Sereno Variabile, anticipazioni della puntata di oggi sabato 16 settembre 2017 in onda su Rai1. Tappa in Basilicata per la carovana di “Sereno Variabile”, sempre in viaggio sulle strade d’Italia per far conoscere ai telespettatori i luoghi più interessanti e le principali località turistiche del nostro paese. Sabato 16 settembre, alle 17.05, su Rai2, con Giovanni Muciaccia, Osvaldo Bevilacqua, Maria Teresa Giarratano si andrà alla scoperta delle bellezze del Vulture, in un viaggio tra città, borghi, natura, sport, sapori e tradizioni. Punto di partenza i suggestivi Laghi di Monticchio di origine vulcanica e il Museo di Storia naturale, che ha sede nella vecchia abbazia di S. Michele affacciata sulle acque del Lago Piccolo.

Sereno Variabile, anticipazioni di oggi sabato 16 settembre 2017: tappa in Basilicata.

Giovanni Muciaccia condurrà il pubblico a visitare Venosa, patria del poeta Orazio, dove si potranno conoscere le affascinanti rovine dell’Incompiuta, chiesa edificata nel XII secolo e mai portata a termine. Il conduttore seguirà le fasi della vendemmia per parlare della produzione del pregiato Aglianico del Vulture e poi si cimenterà in una discesa sulle cascate di San Fele, dove si può praticare il torrentismo, e seguirà un gruppo di cavalieri per parlare di equiturismo. Il Vulture è stato anche terra di briganti, e Giovanni Muciaccia verrà “rapito” da una banda di simpatici banditi che lo condurranno a visitare il Museo del brigantaggio di Rionero in Vulture, dove, tra gli altri, fu rinchiuso il temibile Carmine Crocco.

Tappa poi nel possente castello di Melfi per visitare il Museo Archeologico Nazionale e ammirare lo splendido sarcofago di Rapolla e assistere alle evoluzioni dei rapaci addestrati da un gruppo di falconieri. Giunti infine a Lagopesole, ultimo tratto dell’ itinerario nel Vulture, si ripercorrerà la storia e la vita dell’imperatore Federico II, seguendo installazioni multimediali e assistendo a duelli e danze medievali.

Osvaldo Bevilacqua sarà invece a Ripacandida, la piccola Assisi lucana, cittadina che nel santuario di S. Donato custodisce un interessante ciclo di affreschi, una vera Bibbia dei poveri di pregevole fattura. Maria Teresa Giarratano visiterà il paese di Barile, dove sono ancora vive le tradizioni dell’antica cultura arbëreshë, e assisterà a balli tipici degustando piatti della cucina locale.