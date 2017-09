Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le ultime news gossip ad oggi, 16 settembre 2017

Stefano De Martino parla della ritrovata armonia con Belen Rodriguez. Stefano De Martino è tornato ad avere un ottimo rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez. Il ballerino lo ha spiegato in un’intervista rilasciata a Tgcom24. “Sono molto tranquillo. Per il bene di nostro figlio abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto”, ha detto. Poi ha voluto mandare un messaggio a tutti quei genitori che non stanno più insieme alla madre o al padre dei propri bambini. “Mi sento di dare un consiglio a tutte le coppie separate. Non vale la pena farsi la guerra, di mezzo ci vanno solo i figli. L’amore per un figlio dovrebbe unire ancora di più, soprattutto da separati”, ha aggiunto.

Stefano De Martino parla del bellissimo rapporto con Maria De Filippi.

De Martino ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi: “Con Maria c’è un rapporto consolidato nel tempo. Ogni tanto mi tira le orecchie, sì. Come è giusto che sia. Ma tra noi ormai basta uno sguardo”, ha raccontato. Nessun commento invece sulla sua presunta nuova relazione con Gilda Ambrosio, stilista che secondo molti settimanali. Quando gli è stato chiesto se i rumours che li vogliono una coppia fossero veri, Stefano ha detto ‘no comment’.

Stefano De Martino, il bellissimo look a Venezia nelle foto postate su Instagram.

Venezia 74 #VeniceFilmFestival @yslbeauty Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 9 Set 2017 alle ore 03:04 PDT