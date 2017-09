Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli protagonisti per la prossima stagione. L’autunno è alle porte e con l’arrivo di una nuova stagione aumenta la voglia di cambiare il proprio look. Tra i tagli di capelli corti, i tagli di capelli medi e i tagli di capelli lunghi la scelta è molto vasta .Con frangia o senza si ha una soluzione per tutti i gusti e per tutti i tipi di viso. Uno dei protagonisti sarà il taglio di capelli pixie cut. Con frangia classica o ciuffo, in versione rock con undercut o romantico con piccole onde, il pixie cut è sempre di moda. Da non lasciarsi scappare anche il taglio di capelli blow cut. Il bowl cut, il taglio a scodella, è arrivato direttamente dalle passerelle fino ai nostri parrucchieri e, sebbene le donne non siano tutte modelle, è difficile resistere al trend. Bello e sarà un taglio di capelli perfetto per chi ama osare ed ha i capelli lisci.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: dal pixie cut al bowl cut al bob.

Altro must di stagione è il taglio di capelli a bob con ciuffo. Il classico caschetto con lungo ciuffo, da portare liscio o con morbide onde beach waves. Jennifer Lawrence lo sceglie molto spesso, e anche Keira Knightley ha provato una versione liscia molto elegante.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco la gallery dei tagli di capelli più alla moda 1 su 16