“Un, due, tre… Fiorella!”, anticipazioni e gli ospiti di stasera sabato 16 settembre 2017

“Un, due, tre… Fiorella!”, le anticipazioni del nuovo show in onda stasera su Rai1. Fiorella Mannoia debutta oggi, 16 settembre, in televisione con un varietà tutto suo, un vero e proprio “one woman show”: sarà la protagonista del sabato sera televisivo con “Un, due, tre… Fiorella!”, in onda in prima serata (ore 21.25) su Rai 1. Uno show in due puntate, in onda stasera e sabato 23 settembre, che riserverà molte sorprese, una su tutte la stessa Fiorella, che farà conoscere al pubblico del piccolo schermo un lato inedito di sé, dopo oltre 40 anni di carriera, il grande successo allo scorso Festival di Sanremo, le quasi 80 date tutte esaurite del suo ultimo tour e le recenti esperienze come attrice al cinema.

“Un, due, tre… Fiorella!”, gli ospiti di stasera sabato 16 settembre 2017.

“Un, due, tre… Fiorella!” sarà un varietà fatto di musica e di storie, in cui ci sarà spazio per le emozioni e per l’ironia, per momenti di serietà e momenti di brio. Non mancheranno, come filo conduttore dello show, le canzoni, quelle del repertorio di Fiorella e molte altre ancora, duetti inediti e sorprese musicali, con un’orchestra e una band dal vivo. Sul palco si avvicenderanno personaggi del mondo della musica, del cinema, del teatro, della televisione, dello sport, della cultura, amici e colleghi che insieme a Fiorella dialogheranno e racconteranno se stessi, attraverso riflessioni, temi, gag e situazioni inaspettate e chiaramente attraverso la musica. Questi, in ordine alfabetico, gli ospiti della prima puntata in onda stasera: Alberto Angela, Clementino, Sabrina Ferilli, Ivano Fossati, Max Gazzè, Marco Giallini, Ligabue, Gianni Morandi, Federica Pellegrini.