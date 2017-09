UnoMattina In Famiglia, le anticipazioni di oggi sabato 16 settembre 2017. Il 16 settembre, a partire dalle 7.05, ritorna “UnoMattina In Famiglia“, il programma del fine settimana di Rai1 condotto da Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. La formula è quella consolidatasi negli ultimi anni: cronaca, approfondimenti, spettacolo, gioco per un intrattenimento leggero e coinvolgente. Diverse rubriche cercheranno di proporre una visione originale della realtà italiana, ma con un linguaggio semplice: da ‘Se ne Parla in Famiglia’ a ‘Ci Riguarda’, con una attenzione sistematica alle condizioni sociali delle nostre famiglie attraverso il contributo di docenti universitari, esperti, grandi firme del giornalismo o semplici testimoni della vita quotidiana.

Lo spazio dello spettacolo proporrà ogni sabato una rassegna critica di eventi che hanno attirato l’attenzione degli Italiani a teatro, nei concerti, nelle mostre o a cinema. Confermate le collaborazioni di Gianni Ippoliti, con la sua paradossale ‘Rassegna Stampa Rosa’, del professor Francesco Sabatini con il ‘Pronto Soccorso Linguistico’, Lucia Cuffaro sul ‘Saper Fare’ e Francesco Micheli con “La musica che gira intorno”.

Confermato pure Marco Camisani Calzolari con la rubrica ‘Pronto Soccorso Digitale’, lo spazio di alfabetizzazione digitale che tanti apprezzamenti ha avuto dal suo esordio. Il meteo sarò affidato al colonnello Francesco Laurenzi e ritornerà il veterinario Amedeo Pini. I telespettatori potranno sempre partecipare al gioco che attinge al tesoro di immagini di cronaca e di spettacolo delle Teche Rai. UnoMattina In famiglia è un programma di Michele Guardì, Giovanni Taglialavoro, Tony Cucchiara, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Marco Aprea, Francesco Maria Marcucci e Concita Borrelli. Produttore esecutivo Daniela Zefferi, regia Marco Aprea.