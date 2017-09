Uomini e Donne, le ultime news: Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Manetti?

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma Galgani è pronta ad amare di nuovo. Gemma Galgani è ormai la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Dopo gli ultimi amori con Giorgio Manetti e Marco Firpo la donna si dice sempre pronta a trovare l’amore vero, che magari stavolta potrebbe essere per sempre; Gemma è uscita in esterna con il cavaliere Gianfranco, ma potrebbe aver subito nuovamente il fascino del suo storico ex, Giorgio Manetti. La Galgani si è raccontata in un’intervista esclusiva a Spy, il settimanale diretto da Alfonso Signorini sul quale tiene anche una propria rubrica del cuore.

Uomini e Donne, le ultime news: nei suoi pensieri di nuovo Giorgio Manetti?

Gemma Galgani in estate si è recata a Norcia nei luoghi colpiti dal terremoto e ha raccontato di aver vissuto un’esperienza toccante: “Ho visto la vita devastata dalla forza della natura. Ho avuto un confronto diretto con il dolore. Mi sono sentita sola, veramente sola […] Mi è apparso qualcosa di magico, di diverso, di bellissimo. Forse è stato un angelo, fatto sta che il mio cuore si è riempito e ho capito che sono pronta di nuovo ad amare“. Riguardo l’ipotesi che Giorgio Manetti, il suo ex, possa scriverle una lettera su Spy, la dama ha replicato con voce emozionata: “Un attimo. No, non mi faccia questa domanda. Non saprei davvero che cosa rispondere. La prego. Di certo so che sono pronta ad amare, di nuovo, fino alla fine“.