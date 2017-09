Verissimo, le anticipazioni della prima puntata di oggi, 16 settembre 2017: ospite Ilary Blasi

Verissimo, le anticipazioni della prima puntata di oggi, 16 settembre 2017: al via una nuova edizione condotta da Silvia Toffanin. Verissimo riapre i battenti oggi, sabato 16 settembre 2017, su Canale 5. Saranno tanti gli ospiti che oggi calcheranno il salotto di Silvia Toffanin: vediamo cosa svelano le anticipazioni ufficiali. Verissimo verrà condotto per l’undicesimo anno consecutivo da Silvia Toffanin e, secondo le anticipazioni ufficiali, grande ospite sarà Gianni Morandi che parlerà della sua prossima apparizione in tv con la fiction di Canale 5 L’isola di Pietro. Nella fiction Gianni vestirà i panni di un pediatra vedovo con una figlia poliziotto.

Tra gli ospiti in studio ci sarà Ilary Blasi. La conduttrice del Grande Fratello Vip 2017 svelerà a Verissimo alcuni particolari della nuova avventura lavorativa del marito, Francesco Totti. Non mancherà, a Verissimo, la pagina dedicata alla soap Il Segreto. Durante questa prima puntata della trasmissione, Silvia Toffanin intervisterà Megan Montaner, la rimpianta Pepa delle prime stagioni della soap. A Verissimo di oggi, inoltre, si parlerà di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi dovrà restare in carcere ancora per un anno, e Silvia Toffanin leggerà una lettera che Fabrizio ha scritto dal carcere.