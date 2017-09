Domenica Live, le news, le anticipazioni e gli ospiti di oggi, domenica 17 settembre 2017

Domenica Live, le anticipazioni del 17 settembre 2017: ospite Placido Domingo. Oggi, domenica 17 settembre 2017, torna su Canale 5 Domenica Live, il consueto appuntamento della domenica condotto da Barbara D’Urso con tante rubriche di attualità e tante interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo. Anche quest’anno, infatti, Domenica Live prevede una prima parte in cui si parlerà di attualità e verranno trattati temi di politica, economia e di cronaca con l’intervento di tanti ospiti, ed una seconda parte più leggera in cuci saranno ospiti di Barbara D’Urso personaggi dello spettacolo. Vediamo alcune anticipazioni della puntata di Domenica Live di oggi, 17 settembre 2017. La trasmissione inizierà, come di consueto, alle ore 14 per concludersi alle ore 18.45.

Domenica Live, le anticipazioni del 17 settembre 2017: Lory Del Santo racconta la sua disavventura a Miami nei giorni dell’uragano Irma.

Domenica Live ospiterà Placido Domingo, il grandissimo tenore apprezzato in tutto il mondo, che siederà nel salotto della D’Urso insieme al figlio Placido Domingo Junior. Altra ospite di oggi a Domenica Live sarà Lory Del Santo, che racconterà ai telespettatori di Domenica Live le sue disavventure: era a Miami proprio nei giorni in cui si è abbattuto sull’America l’uragano Irma. A Domenica Live, inoltre, si dovrebbe parlare anche del Grande Fratello VIp, in quanto la casa ospita molti ospiti abituali di Domenica Live.