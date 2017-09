Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, le ultime news gossip ad oggi 17 settembre 2017

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, le ultime news a La Vita In Diretta. Intervistato a ‘La Vita in Diretta‘ da Francesca Fialdini, Gigi D’Alessio parla per la prima volta della crisi che sta affrontando con Anna Tatangelo, madre di suo figlio Andrea, che di anni oggi ne ha 7 anni. “Questa era la domanda che mi aspettavo”, dice il partenopeo quando la conduttrice le pone il primo quesito sulla sua vita sentimentale.”Certe cose non te le aspetti… Ti rispondo con questi versi: ‘L’amore ti unisce e poi ti fa dividere e non ti lascia un posto per nascondere l’unico volto tra le maschere'”, replica Gigi, citando il suo brano ‘Emozione senza fine’.

Poi articola un po’ meglio: “Nel senso che tu non puoi mai pensare cosa succede domani. Forse questo momento fa bene sia a me che a lei, poi sono convinto che i grandi amori comunque non finiscano”. Sembrerebbe quindi sperare in un ritorno di fiamma. Infine alla domanda su quanto sia innamorato, D’Alessio risponde: “Da uno a dieci quanto sono innamorato? Una persona innamorata è una persona innamorata, ma a un certo punto la donna deve diventare tuo socio… non dico in affari”.