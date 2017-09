Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi domenica 17 settembre 2017: festa a sorpresa per i Vip del Grande Fratello! Ieri sera grande festa al Grande Fratello Vip 2017. Il Grande Fratello ha pensato di organizzare una serata di festa per i Vip ospiti nella Casa. I Privilegiati devono scegliere un Vip cui è toccato stazionare a Tristopoli per permettergli di far parte della festa, e scelgono Aida Yespica. Aida si prepara, un bel vestito ed un trucco perfetto, ed accede nella Casa. Dai Privilegiati si balla, si beve e si mangia: tutti gli ingredienti necessari per una festa perfetta! Il Grande Fratello ha una sorpresa in serbo anche per gli abitanti di Tristopoli; nella Casa arriva un buffet e del vino, ed inizia una festa indimenticabile: i Vip di Tristopoli sono molto affiatati, e già dal primo giorno si è respirata una bellissima atmosfera.

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi domenica 17 settembre 2017: la domenica mattina al Grande Fratello Vip.

Un altro giorno è iniziato oggi, domenica 17 settembre 2017, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017, ed i Vip sono svegli dopo il party di ieri sera. Cecilia è di buon umore, canta. Cristiano, invece, è un po’ nervoso, e confessa a Serena di non riuscire a dormire perché i compagni russano. Dopo colazione, al Grande Fratello Vip si pensa al pranzo: Carla e Cecilia vogliono cucinare per tutti riso sudamericano e pollo.