Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni private e la commozione di Cristiano Malgioglio...

Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio ha avuto un melanoma e ha rischiato di morire. Il concorrente della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ lo ha raccontato proprio nella casa rivelando quanto il cancro lo abbia spaventato. “Quando ho saputo di questa cosa non mi importava più niente, avevo bisogno soltanto della mia famiglia. Non mi servivano il successo e i soldi. Quando ascoltavo il mio pezzo nelle discoteche e in radio, non godevo di questo successo. Non mi interessava niente”, ha confessato. Per fortuna adesso va tutto bene. “Tutto tranquillo comunque, ora sono molto sereno, mi sono ripreso la vita. Sono qua con voi”, ha aggiunto.

Le rivelazioni e la commozione di Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

Poi Malgioglio ha voluto mandare un messaggio per spingere le persone a fare prevenzione. “Bisogna fare la mappatura dei nei, sempre. Anche quel neo che vi sembra bellissimo, vi potrebbe causare un danno enorme. Non vi spaventate, fatevi vedere da un dermatologo. Io sono felice di stare con voi, scusatemi se piango. Non voglio più raccontare niente di questa storia, ormai è finita. Io non voglio essere patetico, però sono cose che ti spaventano, sono delle cose terribili”, ha detto tra le lacrime.

“Ho avuto due medici che sono stati straordinari e hanno preso in tempo tutto. Se queste forme di melanoma sono prese all’inizio puoi vivere felice e contento, ti fai i tuoi controlli. Ma se lo lasciavo così, chissà il percorso che avrebbe fatto. Io avevo soltanto questo granellino di sabbia, chiamiamolo così. La prevenzione è molto importante”, ha infine concluso Malgioglio.