Grande Fratello Vip 2017: notte di confidenze tra Jeremias e Carla dopo i festeggiamenti!

Grande Fratello Vip 2017, tempo di party all’interno della Casa. Per festeggiare i primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, il GF ha pensato di organizzare un party per tutti gli inquilini. I Privilegiati devono scegliere un inquilino di Tristopoli da invitare alla loro festa. Dopo una discussione i Privilegiati scelgono la bella Aida Yespica. Gli inquilini di Tristopoli incoraggiano la bella Aida a sistemarsi, indossare un bel vestito.

La festa per gli stazionari di Tristopoli!

Il Grande Fratello ha pensato anche agli Stazionati. Dopo aver invitato Aida nella Casa, comunica agli inquilini della Stazione che anche per loro è previsto un piccolo party. A Tristopoli arriva un buffet e del vino: la festa comincia anche per gli Stazionati! Contentissimi gli inquilini della Stazione. Per evitare sprechi, decidono di non finire tutto il cibo offerto dal Grande Fratello ma ne conservano una parte per i prossimi giorni.

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello vip 2017.

È notte fonda nella Casa del Grande Fratello 2017, qualcuno dorme, qualcun altro se ne sta in giardino e si lascia andare a confidenze e considerazioni personali, proprio quelle che si scambiano Jeremias Rodriguez e Carla Cruz. I due, sotto le stelle del cielo di Cinecittà, si raccontano, provando a mettere alla luce un po’ dell’uno e dell’altra. La modella confessa di aver sofferto a causa della fine della sua ultima relazione, durata circa tre anni. “Non è stato facile”, dice. “Per fortuna ho avuto mia madre e le mie amiche vicine”, aggiunge. Il fratello di Belen è curioso, continua a tempestare di domande la bella Carla.

“A 24 anni non voglio più accontentarmi”, rimarca La Cruz. Perfettamente d’accordo il suo coinquilino, convinto che si debba puntare sempre a quello che ci fa stare bene. “Anche io in passato ho accettato cose che non mi rendevano felice”, spiega il giovane argentino. “Sono una persona sensibile”, dice. Poi si emoziona quando ricorda che solo un anno fa la sua vita era tutto un disastro. “Non c’era una cosa positiva, oggi so chi sono e so dove voglio andare!”.