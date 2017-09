Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, domenica 17 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera domenica 17 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa l’ultima puntata della fiction con Terence Hill Un passo dal cielo 3. Rico ed Eva stanno per sposarsi, ma un accadimento inaspettato farà andare tutto all’aria… Reuter si è innamorato di Chiara: la ama davvero, ma non riesce ad ammetterlo, per questo decide di allontanare la ragazza. Ben presto, però, si rende conto di non poter fare più a meno di lei. Natasha viene riconosciuta dall’uomo che ha rapito suo figlio, e ne rivela l’identità ai Martinoli… A Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S., con gli episodi La scelta di Sophie e New Orleans – End of the Line. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il docu – film Pino Daniele – Il tempo resterà.

Guida tv di stasera domenica 17 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 10 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Prova a prendermi, con Leonardo di Caprio e Tom Hanks. Frank Abagnale è giovane americano con madre francese. Quando i genitori si separano, va via di casa e si finge pilota della Pan Am. Inizia così una grandissima truffa, e l’FBI è sulle sue tracce… Su Canale 5 vedremo il film Benvenuti al Nord. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film X man – conflitto mondiale.

Stasera La7 trasmetterà il film Indovina chi viene a cena. Joey Drayton vuole far conoscere ai genitori il suo fidanzato John, un ragazzo nero. Nonostante i genitori di Joey siano liberali ed aperti, non accettano questo fidanzamento…