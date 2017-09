Serie A, risultati anticipi di ieri sabato 16 settembre 2017. Nell’anticipo di ieri tra Crotone e Inter, quest’ultima ha portato a casa la vittoria per due reti a zero, con reti di Skriniar, e ancora Perisic. Il primo gol in serie A del difensore ex Samp, alla 42^ presenza, ha sbloccato la gara al secondo tiro nello specchio della porta difesa da Cordaz. Al 93’, nel recupero, ci ha pensato Perisic a blindare uno 0-2 forse troppo pesante nei confronti di un ottimo Crotone e ha regalato a Luciano Spalletti la testa della classifica.

Serie A, risultati anticipi di ieri sabato 16 settembre 2017: la partita Fiorentina-Bologna.

Nel secondo anticipo della 4a giornata di Serie A, la Fiorentina ha battuto per 2-1 il Bologna ed ha conquistato la prima vittoria stagionale al ‘Franchi’. Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, la gara si è accesa nella ripresa. Al 6′ ha aperto Chiesa con un destro a giro, e dopo un minuto è arrivato l’immediato pareggio di Palacio. Il gol-vittoria è di Pezzella al 24′ con un preciso colpo di testa, al primo centro nel nostro campionato.

Serie A, risultati anticipi di ieri sabato 16 settembre 2017: la partita Roma-Hellas Verona.

La Roma vince senza faticare la gara contro l’Hellas Verona, con il risultato di 3 a 0. Giallorossi in vantaggio dopo 21′ con il centrocampista belga. La doppietta del bosniaco chiude la partita. Il Verona resta a 1. I tre punti conquistati questa sera grazie ai goal di Nainggolane e Dzeko portano i giallorossi a 6 punti(con una gara in meno). La squadra di Di Francesco si dimostrata in grande forma .

Serie A, risultati e partite di oggi Domenica 17 settembre 2017.

Oggi domenica 17 settembre 2017 la giornata si aprirà con il tanto atteso confronto ore 12.30 tra Sassuolo – Juventus. Alle ore 15.00 sarà la volta di Milan – Udinese; Napoli – Benevento; SPAL – Cagliari; Torino – Sampdoria. Alle ore 18.00 si terrà Chievo Verona – Atalanta, ed in chiusura di giornata si svolgerà alle ore 20.45 il match tra Genoa e Lazio. Vi terremo aggiornati, in tempo reale, con i risultati della quarta giornata di campionato di Serie A.