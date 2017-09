Tagli capelli corti autunno/inverno 2017-2018: la gallery con i tagli più belli!

Tagli capelli corti autunno/inverno 2017-2018. La moda in tema di tagli di capelli vede primeggiare tagli destrutturati, scalati, con frange, ciuffi, giochi di volumi, scalature ed asimmetrie. Per questo autunno inverno, infatti, sono banditi tagli alla pari, tagli regolari e geometrici, per dare spazio a tagli frizzanti e sbarazzini. Come in estate, tra i tagli di tendenza dell’autunno inverno 2017-2018 ci saranno i tagli corti e cortissimi, ed i rasati per un look estremo ed originalissimo! Molto gettonati ed amati dalle dive e non solo saranno i tagli di capelli a scodella, ed i pixie cut. Per quanto riguarda i colori, spazio ai biondi, ai castani, con sfumature ramate, ma anche a tinte eccentriche, quali il rosa ed il celeste!

Tagli capelli corti autunno/inverno 2017-2018: i tagli più belli e di tendenza!

Molto amati saranno i tagli di capelli medi, i bob e i caschetti in tutte le versioni, molto amati dalle stars, come Milla Jovovich e Jennifer Lawrence, Selena Gomez. La Jovovich sceglie caschetti corti, portati sia con ciuffo laterale che con frangia, mentre in fatto di colorazioni sceglie un castano scuro. La Lawrence opta per un bob scalatissimo, colore biondo chiarissimo, come la bella Selena, che sceglie un castano con leggerissimi riflessi tono su tono!

