Beautiful anticipazioni: il matrimonio di Zende e Nicole. Le puntate dal 18 al 22 settembre 2017

Beautiful anticipazioni: il matrimonio di Zende e Nicole. Ecco che cosa succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre alle 13.40 su Canale 5. Zende e Nicole ritorneranno insieme e decideranno di sposarsi. Quest’ultima quindi perdonerà Zende, il ragazzo la chiederà in sposa, e Nicole accetterà senza pensarci due volte. Il matrimonio verrà fatto subito nella casa di Eric. Frattanto, Sally Spectra guadagnerà la giusta notorietà grazie ai Forrester. Intanto, ci sarà una dura lite tra Steffy e Sally. Sally Spectra posterà su tutti i social il video della lite tra lei e Steffy . La cosa però che farà indignare molto Steffy è quello che il video della lite andrà sui social network. Suo fratello Thomas cercherà di tranquillizzarla, dicendo che Sally non potrà essere una degna rivale. Così il giovane Forrester andrà a casa di Sally, ma improvvisamente si baciano. Intanto Brooke va da Eric e gli dice che, dopo una conversazione con la sorella, secondo lei Katie ha una cotta per lui. Quinn sente tutto e minaccia Brooke di tenere sua sorella lontana da Eric.

Beautiful anticipazioni: il giorno delle nozze.

Per le nozze di Nicole e Zende tutta la famiglia è riunita a casa Forrester. Sally , per avere pubblicità, ma soprattutto per rivedere Thomas, si intrufola alla cerimonia con Shirley , fingendosi cameriere del servizio catering. È il giorno delle nozze di Nicole e Zende. Le rispettive famiglie sono riunite per festeggiare un evento tanto importante quanto romantico. Bill, intanto, esprime a Wyatt tutta la sua determinazione nel voler riconquistare Brooke.