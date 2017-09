Detto Fatto, inizia oggi, 18 settembre 2017, la seconda settimana in compagnia di Serena Rossi. Puntuale alle 14 andrà in onda su Rai 2 una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione che, per la seconda settimana, vede al timone la brava e bella Serena Rossi. L’attrice napoletana sta conducendo Detto Fatto in attesa del ritorno di Caterina Balivo, storica conduttrice del programma che da poco più di un mese ha dato alla luce Cora, la sua seconda figlia. Serena è molto apprezzata dal pubblico, che subito si è affezionato a lei ed ha apprezzato le sue tante qualità. Scopriamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi.

Detto Fatto, le anticipazioni di oggi, 18 settembre 2017: torna la tutor Martina Capone.

A Detto Fatto di oggi, 18 settembre 2017, l’american boy Francesco Saccomandi preparerà una torta ispirata a Beyoncé. Morena Lo Giudice, la tutor esperta nella cura dei capelli, effettuerà un trattamento di bellezza su una delle ospiti in studio. Per il make-up, Martina Capone insegnerà ad utilizzare l’eye-liner blu ispirandosi ai look di Rihanna. Mario Dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari, invece, saranno chiamati a giudicare la collezione di moda ideata da una giovane ragazza iraniana per la sua tesi di laurea. Dario Tornatore si occuperà di cucina pugliese, andando alla scoperta dei piatti tipici del Salento.