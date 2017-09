Grande Fratello Vip 2017: Giulia de Lellis a rischio di espulsione. Ecco perchè

Grande Fratello Vip 2017: frasi omofobe all’interno della Casa. Stasera su canale cinque alle ore 21.10 circa andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017. Tante le novità, le emozioni e un nuovo ospite ma ci saranno anche eventi spiacevoli: una concorrente potrebbe essere espulsa per le sue dichiarazioni sugli omosessuali. La settimana per i 14 concorrenti è stata davvero scoppiettante e tra polemiche e discussioni, più di un concorrente si è lasciato andare ad affermazioni davvero sgradevoli. Primo tra tutti è stato Marco Predolin: le sue affermazioni sui gay non sono passate inosservate, tanto da scatenare l’ira del web e chiedere la sua esclusione dal gioco. Predolin si è lasciato scappare un “non tutti i gay vogliono fare le donne, alcuni sono normali”, riferendosi ad un altro concorrente all’interno della casa, Cristiano Malgioglio. Malgioglio dal canto suo ha voluto raccontare la sua esperienza e con questo lanciare un messaggio a tanti ragazzi che come lui hanno incontrato e incontrano le stesse difficoltà: “Non vi dovete vergognare”.

Grande Fratello Vip 2017: Giulia de Lellis a rischio di espulsione.

L’argomento è rimasto al centro dell’attenzione e ad esprimere la propria opinione, tra i diversi gieffini in gioco, c’è stata anche la vivacissima Giulia De Lellis, che ha testualmente dichiarato: “Secondo me i figli dei gay, la maggior parte, diventa gay!. Le parole della fidanzata di Andrea Damante hanno scosso il web, che da allora non fa che parlare e cercare un’interpretazione alla frase della bella ex corteggiatrice romana. Sicuramente la frase sarà tirata in ballo nella diretta di stasera e c’è chi è già pronto a giurare che saranno presi dei provvedimenti al riguardo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.