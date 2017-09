Grande Fratello Vip 2017: le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 18 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017: le anticipazioni della puntata di lunedì 18 settembre 2017. I produttori del Grande Fratello Vip 2 hanno annunciato una clamorosa novità prevista per la seconda puntata del reality, in onda su Canale 5 in prima serata lunedì 18 Settembre 2017. Stando alle ultime anticipazioni riportate dai social network del reality, entrerà in casa un “super vip” ma non si conosce ancora se sarà un nuovo concorrente o un ospite speciale. Stando alle voci del web, il misterioso super vip dovrebbe essere soltanto un ospite, ma potrebbe restare nella casa di Cinecittà per qualche giorno. Si presume che sia un uomo.

Tra i commenti dei fan, si sono fatti tantissimi nomi, tra cui quello di Francesco Totti e Belen Rodriguez. Sebbene il capitano della Roma abbia già messo piede nella casa di Cinecittà lo scorso anno, non si esclude che possa rientrare trascorrendo qualche giorno in più con i concorrenti. Si è parlato anche di Serkan Cayoglu, attore di Cherry Season che potrebbe entrare per una prova ricompensa, e di Valeria Marini. La showgirl, che è stata protagonista della prima edizione del GF Vip, potrebbe entrare e restare con gli inquilini della stazione di Tristopoli. E mentre si pensa ai tanti possibili nomi a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha però dato ufficialità alla notizia: ad entrare nella casa del GF Vip sarà l’attore ed ex nuotatore italiano Raoul Bova.

Il sexy simbol reciterà una storia d’amore con qualche inquilino della casa? Sarà un’occasione per la regista Simona Izzo di mettere in scena una sceneggiatura su due piedi tra Raoul Bova e una concorrente? Intanto, vi anticipiamo che il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato qualche giorno fa su Twitter, ai suoi followers, un possibile ingresso di Totti nella casa nelle prossime prime serate; ipotesi che non va assolutamente scartata. Assisteremo ad un nuovo simpatico siparietto tra l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

