Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi, 18 settembre 2017: la sfilata di moda di Cecilia, Carla e Veronica. La giornata di ieri nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si è conclusa, ed oggi i Vip attendono la puntata serale per scoprire i nomi dell’eliminato e dei nuovi nominati. Ieri sera al Grande Fratello Vip i privilegiati hanno ascoltato musica e hanno ballato. Jeremias si dedica alle pulizie della Casa del Grande Fratello, mentre Cecilia, Carla e Veronica improvvisano una sfilata di moda. In stazione, il clima è disteso come sempre: Cristiano e Serena, dopo la piccola discussione avuta durante la giornata, si sono perfettamente chiariti e hanno chiacchierato piacevolmente in giardino.

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi, 18 settembre 2017: l’intervista di Cristiano Malgioglio a Giulia De Lellis.

Al Grande Fratello Vip 2017 Cristiano si è divertito ad intervistare Giulia De Lellis. La ragazza ha parlato del suo rapporto con Andrea Damante, e ha rivelato di voler diventare presto mamma. Andrea, però, ancora non le ha fatto la proposta di matrimonio. Cristiano ha poi iniziato a parlare di un argomento molto toccante e delicato. Durante il terremoto di Amatrice ha perso la vita la zia di Giulia, e la ragazza ha parlato di questa tragica vicenda.