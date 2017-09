Grande Fratello Vip 2017, la prima settimana dei Vip al Grande Fratello. Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017. La prima settimana dei Vip al Grande Fratello si è conclusa in maniera positiva, in particolar modo per i “disagiati”: ad alcuni Vip durante la prima puntata è stato detto di alloggiare nella “Stazione”, mentre altri Vip hanno, i “privilegiati”, hanno fatto accesso alla Casa. Dopo lo sgomento iniziale, i disagiati si sono ambientati, e hanno reso l’atmosfera della stazione calda, amichevole e accogliente! Addirittura Cristiano Malgioglio ha dichiarato di non voler andare via dalla Stazione.

Grande Fratello Vip 2017, chi verrà eliminato tra i nominati?

In questa seconda puntata del Grande Fratello Vip si stabilisce il primo eliminato della stagione 2017 del reality. I nominati della prima settimana sono le modelle Carla Cruz e Ivana Mrazova, ed inoltre Luca Onestini, Ignazio Moser e Gianluca Impastato. Uno di questi Vip stasera dovrà abbandonare la casa, ma si vocifera che probabilmente anche un altro Vip, Marco Predolin, dovrà lasciare la casa in quanto espulso, per alcune dichiarazioni omofobe. Cosa accadrà?