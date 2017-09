Guida Tv, i programmi tv di stasera lunedì 18 settembre 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera lunedì 18 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la serie tv Provaci ancora Prof. 7. Camilla riceve una visita inaspettata: Livietta è tornata, e a quanto pare la visita non sarà breve perché la ragazza confessa di aver lasciato il marito George. La Prof., intanto, è impegnata in nuovi casi: un’allieva clown di Katia, un’allieva della prof., viene uccisa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Crimilan minds, con gli episodi Non fare agli altri, Lo stagno di Elliott e Il culto dell’eroe. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento Presadiretta, con una puntata dedicata all’importanza della natura.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio Quinta Colonna. Su Canale 5 vedremo la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017, reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Shooter. Stasera La7 trasmetterà il programma di approfondimento Speciale bersaglio mobile.