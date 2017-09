Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di oggi 18 settembre 2017: di chi è il bambino di Camila? Il Segreto torna oggi, lunedì 18 settembre 2017, con una nuova puntata dopo la pausa di ieri, in cui la soap non è andata in onda. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi della soap Il Segreto. Alfonso non riesce a capire perché Emilia si ostina a ritenersi responsabile della morte di Sol: chi vuole proteggere? Alfonso non sa come fare per scoprire la verità, e chiede addirittura aiuto a Sonia, la compagna di cella di Emilia. In cambio dell’aiuto, pagherà a Sonia un avvocato. Camila, intanto, vive dei tormenti: se da un lato è felicissima per la gravidanza, dall’altro è in ansia: vorrebbe tanto che il bambino che porta in grembo fosse dell’amato Hernando, ma se invece fosse il frutto della violenza di Nestor?

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di oggi 18 settembre 2017: Matias va via da casa Dos Casas.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, Ismael continua a perseguire il suo piano. Durante la cena di Natale fa in modo che Matias faccia una brutta figura davanti a tutti. Matias ci rimane malissimo, e arriverà ad abbandonare la casa dei Dos Casas. Carmelo, intanto, si sta legando molto ad Adela, ma le chiede di mantenere riserbo sul loro rapporto: teme, infatti, di essere scoperto da Cristobal.