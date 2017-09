Ilary Blasi, al via la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017 stasera 18 settembre. Stasera Canale 5 trasmette in diretta la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017, Stasera ascoltiamo i primi commenti dei Vip sulla prima settimana trascorsa nella Casa, e scopriremo quale sarà il primo eliminato. I nominati della prima settimana sono le modelle Carla Cruz e Ivana Mrazova, ed inoltre Luca Onestini, Ignazio Moser e Gianluca Impastato. Uno di questi Vip stasera dovrà abbandonare la casa, chi sarà?

Ilary Blasi, il look di stasera, 18 settembre 2017, al Grande Fratello Vip: look con top e pantalone.

Al timone del Grande Fratello Vip ci sarà, come sempre, la bella e brava conduttrice Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. Ilary propone sempre look molto graziosi. Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2017, la bella conduttrice ha scelto un abito lungo, nero con dei ritagli geometrici lungo il giro vita che donano vivacità e raffinatezza all’outfit. Per la seconda puntata di stasera, lunedì 18 settembre 2017, ha scelto nuovamente un outfit total black, ma con top che lascia la schiena scollata e pantalone.