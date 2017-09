La prova del Cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 18 settembre 2017

La prova del Cuoco: anticipazioni della puntata di oggi 18 settembre 2017. La puntata del lunedì riapre una nuova settimana per il cooking show de La prova del Cuoco. Nuova puntata e nuove ricette La prova del cuoco oggi 18 settembre 2017 con Antonella Clerici, i maestri in cucina e gli chef sono pronti a dispensare tanti utili consigli per preparare ricette facili e veloci da creare comodamente trai fornelli di casa. Chi ci sarà oggi in cucina con la Clerici?

Nella puntata di venerdì de La prova del cuoco abbiamo visto la preparazione della ricetta del fritto di maialino con fichi di Cristian Bertol, un secondo piatto davvero ottimo. Ecco come prepararlo. In padella scaldiamo un filino di olio. Avvolgiamo nelle fette di pancetta i bocconcini di maiale, adagiamo in padella e rosoliamo, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere. In un’altra padella burro e zucchero, facciamo sciogliere e aggiungiamo i ficchi a pezzi, facciamo caramellare e appassire. Serviamo il fritto di maialino con i fichi, aggiungiamo il fondo di cottura.

La Prova del Cuoco: la sfida dei cuochi di venerdì 15 settembre.

Per la sfida dei cuochi di venerdì 15 settembre il menù del pomodoro prevedeva galletto in padella sfumato con birra e abbinato con crema di finocchi, scalogno e granella di nocciola finale. Per primo tagliolini con radicchio e coppa croccante. La squadra del peperone rispondeva con maggiorana, noci e aglio tritato che andranno a creare il letto per i pansotti alla bietola e ricciola con purea di peperoni e patate. Il giudice Gennaro Esposito ha assegnato la vittoria alla squadra verde, che si sono distinti in gusto e impiattamento nonostante la penalità inflitta di fare tutto con le mani.