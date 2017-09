Nomination Grande Fratello Vip 2017 di stasera lunedì 18 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017: appuntamento a stasera 18 settembre 2017. In diretta il momento tanto atteso sta per arrivare: stasera, lunedì 18 settembre 2017, va in scena la seconda puntata del GF Vip 2017. Andiamo a vedere cosa ci attende in questo nuovo imperdibile capitolo del Grande Fratello 2017. In nomination al GF Vip 2017 ci sono Carla, Gianluca, Ignazio, Ivana e Luca. Chi sarà l’eliminato? I sondaggi in merito, ebbene al momento secondo il forum del Grande Fratello, a rischio eliminazione c’è Carla Cruz, che arriva al 47% circa di voti, mentre Luca Onestini è al 40%. Sostanzialmente una corsa a due, visto che gli altre tre nominati non arrivano nemmeno al 6% (Ivana 5%, Gianluca 4% e Ignazio solo 2%).

Grande Fratello Vip 2017: la puntata del 18 settembre 2017.

Ha inizio una nuova puntata di Grande Fratello Vip 2017 e i Vip vengono tutti riuniti nella casa degli agi. Intanto Raoul Bova è pronto per fare il suo ingresso in casa. Simona Izzo è stata soprannominata la padrona e dei frammenti di vita vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 mostrano la sua sofferenza degli altri concorrenti. Signorini prende le sue difese e dice che Simona Izzo è un grande personaggio che dà un grande apporto nella casa del Grande Fratello Vip.

Arriva il momento del primo verdetto del pubblico per il primo eliminato. Carla viene accusata da Signorini di aver iniziato un rapporto particolare con Jeremias per non uscire dalla casa. Arriva la busta. Il primo VIP salvo è Ignazio Moser. Il secondo è Gianluca Impastato. Ad abbandonare la casa è proprio Carla. Simona l’ abbraccia replicando:”Non potete portare via mia figlia”. Carla ha però con lei una busta e se trova al suo interno la scritta:” Torna in gioco” sarà nuovamente una concorrente di Grande Fratello Vip 2017.