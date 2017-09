Provaci ancora Prof. 7, le anticioazioni del 21 settembre 2017: nuovi ostacoli per la convivenza di Camilla e Gaetano. Giovedì 21 settembre 2017 andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Provaci ancora prof. 7, la simpatica fiction con Veronica Pivetti, Enzo Decaro e Paolo Conticini. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Livietta è ancora sconvolta per il tradimento del marito George, ed in suo aiuto accorre un’amica, che si sosterrà in casa Budino, creando un altro ostacolo alla felice convivenza tra Camilla e Gaetano. ln Provaci ancora Prof. 7 il nuovo caso su cui indagherà Gaetano con la collaborazione di Camilla coinvolge proprio Livietta e l’amica: le due, durante una passeggiata nel cortile, trovano un corpo avvolto in un tappeto, ma quando arriva la polizia il cadavere sembra sparito.

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni del 21 settembre 2017: Gaetano va via da Torino?

Secondo le anticipazioni ufficiali di Provaci ancora prof. 7, Carmen continuerà a destare i sospetti di Camilla e di Gaetano, e sfugge sempre alle domande dell’amica. Una notizia, intanto, sconvolge i protagonisti di Provaci ancora prif. 7. Sembra che Gaetano abbia avuto un’allettante proposta di lavoro, ma la sua accettazione comporterebbe il trasferimento di Gaetano lontano da Torino. Cosa deciderà di fare e che decisioni prenderà il commissario? Lo scopriremo nella prossima puntata di Provaci ancora prof. 7 in onda giovedì 21 settembre 2017 su Rai1!