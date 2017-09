Raoul Bova entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2017 stasera lunedì 18 settembre 2017

Raoul Bova entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2017! Al Grande Fratello Vip 2017 è già successo di tutto, ma le sorprese non finiscono mai nella casa più spiata d’Italia. Nella puntata che andrà in onda in diretta stasera lunedì 18 settembre 2017 un superospite farà il suo ingresso nella casa, ossia l’attore Raoul Bova, che entrerà nella casa ma per ora nessuno conosce il suo destino: il pubblico si chiede se sarà un nuovo inquilino o un semplice ospite.

Grande Fratello Vip 2017, gli ultimi aggiornamenti dalla Casa.

A poche ore dalla nuova puntata del GF Vip 2017, in Stazione l’atmosfera è molto distesa. Malgioglio è di ottimo umore, continua a stirare e, scambia quattro chiacchiere con Daniele Bossari. “Ti volevo confidare una cosa”, dice rivolgendosi al conduttore.“Se stasera mi fanno passare dall’altra parte, lascio la Casa del Grande Fratello”, aggiunge. Malgioglio si è ambientato benissimo a Tristopoli, e non ha alcuna intenzione di abbandonare la Stazione. Ma cosa avrà in serbo per lui la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017 di stasera? Lo scopriremo stasera alle 21.15 in diretta su Canale 5.