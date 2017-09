Uomini e Donne, le ultime news: le anticipazioni della puntata di oggi 18 settembre. L’attesa è terminata, oggi lunedì 18 settembre 2018 si darà inizio a una nuova edizione di Uomini e Donne, in onda su canale cinque alle 14.45 circa. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di oggi ci dicono che finalmente conosceremo i nuovi tronisti, si tratta di Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirèe Popper, Alex Migliorini (trono gay), parrucchiere 22enne di Verona, Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, e Paolo Crivellin, ex tentatore di Temptation Island. Si parte subito con il video di presentazione dei ragazzi, ma anche con i tanti corteggiatori e corteggiatrici accorsi per conoscerli al buoi. Via dunque con lo speed date.

Uomini e Donne, le ultime news: gli ospiti in studio.

In studio ospiti anche Francesco e Selvaggia di Temptation Island 2017 con l’immancabile Filippo Bisciclia, i due hanno chiuso e ne comunicano i motivi in puntata. Spazio anche ad un’altra coppia di ospiti, si tratta di Luca e Soleil. Per loro la storia continua alla grande, per lui ora è il momento di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

Ecco i nuovi tronisti.

