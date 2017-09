Uomini e Donne, le ultime news: Gemma torna alla carica, un ospite d’eccezione nel programma

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma ha già una nuova fiamma? Lunedì 18 settembre 2017 partirà una nuova edizione di Uomini e Donne, in onda su canale cinque a partire dalle 14.45. Intanto sono già partite le registrazioni del trono classico e del trono over. In merito a quest’ultimo vedremo al centro dello studio la protagonista indiscussa Gemma Galgani che avrà un confronto con Marco, con cui ha avuto una relazione finita in estate, e con Gianfranco, sua nuova frequentazione. Quest’ultimo deciderà di fare un passo indietro e chiudere già con la Galgani, ritenendo Marco ancora interessato a lei. Firpo sosterà però che la sua storia con la torinese è finita: come lo stesso Gianfranco, sarà disposto a darle solo la sua amicizia. Gemma riterrà Tina corresponsabile della cosa, in quanto no fa altro che infangare la dama torinese e balla infine con Riccardo, di cui ottiene il numero.

Uomini e Donne, le ultime news: un ospite d’eccezione nel programma.

Il successo di Uomini e Donne è tale che persino il programma ritenuto tra i più trash della tv si merita l’attenzione di ospiti illustri per la promozione di nuovi progetti. È il caso di Beppe Fiorello: l’attore, che potremmo addirittura vedere come conduttore al prossimo Sanremo, ha scelto il salotto di Maria De Filippi per presentare il suo nuovo film “Chi m’ha visto”, nelle sale dal 28 settembre. Fiorello commenta con piacere i signori dello studio, Marco, Carlo e il ballerino Giacinto.