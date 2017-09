Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Stefano De Martino: le ultime news gossip ad oggi 19 settembre 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news. Belen Rodriguez alla vigilia dei 33 anni (li compie tra poche ore) sembra essere molto cambiata. La showgirl ha imparato ad essere più riservata quando si tratta della sua vita sentimentale. Negli anni ha capito che è meglio vivere le proprie relazioni in privato piuttosto che rendere tutto pubblico, e il cambiamento sembra stare funzionando visto che con il fidanzato Andrea Iannone le cose vanno alla grande.

Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista al settimanale ‘Gente‘. “Sono felice e profondamente serena, si vede. Ho la maggiore consapevolezza di me e di ciò che desidero. Preferisco vivere il rapporto piuttosto che raccontarlo. E’ una lezione di vita che ho imparato con gli anni”, ha detto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le ultime news!

“Tempo fa parlavo sempre, parlavo troppo e tutto mi si rivoltava come un boomerang. Ora non sono più una ragazzina e non posso più fare la matta. Ho capito che il rispetto verso se stessa passa anche dalla riservatezza. E poi ho un bambino che voglio tutelare al massimo”, ha poi aggiunto. E anche il rapporto con l’ex marito Stefano De Martino oggi è tornato ad avere un suo equilibrio. “C’è il dispiacere per il fallimento, ma bisogna guardare avanti ed entrambi ci impegniamo ogni giorno per garantire armonia a nostro figlio”, ha spiegato.

Belen e Iannone, gli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo (tiempo) Mami al tiempo (tiempo) Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos…. @andreaiannone ❤️❤️❤️❤️ #graciasportodoesteamor Un post condiviso da Belén Rodriguez 🇦🇷🇮🇹 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Set 2017 alle ore 04:13 PDT