Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 19 settembre 2017. Si festeggia il compimese di Cora!

Caterina Balivo, le ultime news. Quando Caterina Balivo un mese fa ha annunciato la nascita della sua prima, attesissima, figlia femmina rivelandone il nome, in molti hanno storto il naso per la scelta particolare. Ora la splendida conduttrice di Detto Fatto racconta il motivo per cui ha deciso di chiamare la piccola, frutto dell’amore con il compagno Guido Maria Brera, Cora. Pubblicando sul suo profilo Instagram una foto scattata in ospedale nelle ore successive al parto, la mora partenopea ha scritto: “Buon complimese Cora mia. Voglio condividere con voi una foto scattata da mia mamma poco dopo il parto con le due ostetriche fantastiche che erano di turno quel giorno all’ospedale di Grosseto e hanno seguito e sostenuto le mie interminabili ore di travaglio…”.

Caterina Balivo: festeggiando il compimese di Cora!

Poi ha aggiunto: “Sono Marina e la riccia Cinzia con il ginecologo greco Antonios Kenanidis. Come greco è il nome scelto per la mia principessa, Κόρη vuol dire ‘fanciulla, giovinetta’, ‘figlia’ anche se, come qualcuno di voi mi ha scritto, Cora è il femminile di core… lei che è ‘o core mio'”. La bellissima Caterina Balivo ieri ha preso parte alla serata alla Scala di Milano, in onore di Placido Domingo, in cui si è mostrata in grande forma, elegantissima. La Balivo ha indossato un abito lunghissimo, a maniche lunghe, con fantasia nei toni del prugna, a cui ha abbinato una pochette rosa fucsia, con minitracolla. A completare l’outfit, firmato Andrea Incontri, un’acconciatura raccolta, con coda bassa e styling con onde, per un look romantico e davvero di classe!

Pronta per una magica serata in onore di #Hearst con @Placido_Domingo qui #AllaScala 🌷#caterinabalivo #caterinasecrets #outfit by @andreaincontri_official Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 18 Set 2017 alle ore 11:35 PDT