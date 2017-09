Detto Fatto, la puntata di oggi, 19 settembre 2017. Detto Fatto torna oggi puntuale alle ore 14 con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti. Serena Rossi, durante la puntata di Detto Fatto di ieri, ci ha proposto tutorial di moda, di cucina, di cura capelli e di make up. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, 19 settembre 2017.

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial del 19 settembre 2017: il ritorno di Fabrizio Crispino!

Secondo le anticipazioni di Detto Fatto, oggi Ilario Vinciguerra proporrà una speciale pastiera napoletana in chiave stellata. Barbara del Sarto, make-up artist di successo, farà il suo esordio tra i tutor di Detto Fatto portando con sé preziosi consigli. I cellulari sono ormai parte integrante del nostro look e, per questo, Giancarlo Scrofani mostrerà quali sono le cover più fashion in circolazione e, soprattutto, come realizzarle. Detto Fatto ospiterà anche quest’anno il re dell’instant fashion, Fabrizio Crispino, che in questa edizione cucirà un abito di una star per un’ospite in studio. Per finire, Beniamino Baleotti, preparerà un piatto al gorgonzola ricco e goloso.