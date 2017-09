Grande Fratello Vip 2017: le ultime news dalla Casa ad oggi 19 settenbre 2017. Si è conclusa la seconda puntata serale del Grande Fratello Vip 2017. Nella puntata di ieri abbiamo assistiti ad uno scambio di dimora: i privilegiati si sono trasferiti in stazione, mentre gli stazionati sono entrati nella Casa. Veronica, dopo la puntata di ieri, ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime. Lo stato d’animo della ragazza non è solo dovuto al cambio di residenza (Veronica durante la prima settimana del Grande Fratello Vip 2017 ha alloggiato nella Casa dei privilegiati), ma c’è ben altro: pare, infatti, che a Veronica manchi tantissimo la sua famiglia.

Grande Fratello Vip 2017: il crollo emotivo di Veronica dopo la puntata di ieri!

Veronica ha passato la notte in lacrime, la sua famiglia le manca molto, anche se, confessa, in casa sua non ci si abbraccia: “I miei sono molto freddi”, rivela. La ragazza non nega che al Grande Fratello si sta trovando bene, infatti rivela: “Io ho scambiato la mia famiglia per voi”. A consolare la ragazza è Simona Izzo, che le consiglia di aprirsi e di parlare alla telecamera.