Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le news di oggi, 19 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime al 19 settembre 2017: i disagiati impegnati nelle pulizie domestiche! Ieri sera si è conclusa la seconda puntata serale del Grande Fratello Vip 2017, ed abbiamo dovuto salutare la modella Carla, eliminata dal televoto. Ieri sera al Grande Fratello Vip 2017 abbiamo inoltre assistito al cambio di dimora tra i Vip: coloro che, fino a ieri, hanno alloggiato nella Stazione sono stati trasferiti nella Casa, e viceversa i privilegiati sono dovuti andare nella stazione. Simona Izzo, una volta dato uno sguardo generale all’ambiente che la ospiterà in questa nuova settimana del Grande Fratello Vip, dà un compito ai suoi compagni d’avventura: devono trasformare “Tristopoli in Feliciopoli”. Tutti si danno da fare per tirare a lucido la Stazione, e non mancano delle frecciatine ai precedenti inquilini: “Qui non hanno mai pulito”, osserva Carmen Di Pietro.

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime al 19 settembre 2017: le riflessioni di Cristiano Malgioglio.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, i nuovi Privilegiati ammirano la nuova casa, ricca di lusso, di passatempi, e di tutto ciò che si può desiderare: c’è, ad esempio, la piscina, la sauna, la vasca idromassaggio. Nonostante tutti questi lussi, Cristiano Malgioglio è pensieroso e malinconico, e si sfoga con Serena. Secondo Cristiano, si stava meglio alla stazione: nella Casa privilegiata del Grande Fratello Vip 2017, tutti questi lussi distraggono i ragazzi e non c’è il dialogo di prima.