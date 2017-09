Grande Fratello Vip 2017, il racconto e le emozioni della puntata di ieri lunedì 18 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il racconto della seconda puntata di ieri lunedì 18 settembre 2017. Puntata ricca di colpi di scena e di emozioni quella di ieri. Al Grande Fratello Vip 2017 ieri sera c’è stato l’ingresso di Raoul Bova. I concorrenti devono interpretare una poesia con l’aiuto di Bova nella “Mistery room“. Alfonso Signorini sceglie per la prova Carmen Di Pietro che declama “T’amo pio Bova”. Poi è la volta di Malgioglio che interpreta una sua canzone in duetto con Raoul, “Sbucciami“. Signorini decreta la vittoria di entrambe le squadre, per le loro “ruspanti” e coinvolgenti esibizioni.

Lo scherzo di Raoul Bova ed il momento con i concorrenti nella Mistery Room.

Raoul Bova si rende anche artefice di uno scherzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Ilary gli comunica di dover scegliere due nomi tra i concorrenti che devono stare quattro settimane a Tristopoli, sui binari. L’attore sceglie Malgioglio, che aveva espresso il desiderio di tornare a vivere nella stazione, assieme a Serena Grandi, che al contrario avrebbe preferito restare nella Casa dei privilegiati. Poi, nel confessionale, racconta la verità ai concorrenti: lui non resterà nella Casa e la scelta era tutto uno scherzo.

Momenti di commozione dopo il racconto di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017.

Momenti di commozione quando Giulia De Lellis ha ricordato i momenti drammatici della sua famiglia colpita dal terremoto di Amatrice. Ilary Blasi fa partire una clip la De Lellis racconta il suo dramma personale con i compagni di Tristopoli. Durante il terremoto di Amatrice, racconta di aver perso la sorella della mamma. Lei l’ha saputo al telefono mentre era in vacanza con la famiglia e il fidanzato Andrea Damante. La ragazza racconta di aver visto in televisione lo “zio pieno di sangue che scavava tra le pietre e cercava mio cugino”; la sorella della mamma non è riuscita a sopravvivere. Lo zio, che aveva perso la casa e il locale dove lavorava ed era rimasto solo con due figli, è riuscito a ripartire grazie alla generosità di due benefattori, che non sono in studio “perché la vera solidarietà non ha volto”, come chiosa Alfonso Signorini. La ragazza viene raggiunta a sorpresa dal cugino, Mattia.

La prova per Cecilia e Aida per la scelta del Capitano ed il cambio delle case.

Cecilia Rodriguez e Aida Yespica indossano il costume e si preparano al duello nelle vasche, per decidere chi sarà il capitano della settimana. E a vincere è Aida. Intanto, Ilary Blasi comunica ai concorrenti che in questa settimana ci sarà un cambio: gli abitanti di Tristopoli si trasferiranno nella Casa e viceversa. Intanto, per Aida arriva la meritata ricompensa ed entra nel “Club”.

Grandi emozioni per Jeremias Rodriguez e le scuse di Alfonso Signorini nella puntata di ieri lunedì 18 settembre 2017 del Grande Fratello Vip 2017.

Momento di grande commozione per Jeremias Rodriguez. Ilary Blasi fa vedere in studio un filmato di una vecchia intervista di Belen, la sorella, che parla a Silvia Toffanin della malattia del nonno, l’unico a non aver potuto partecipare alle sue nozze, e che scomparve proprio la notte nel matrimonio della showgirl. Una figura molto importante nella vita dei fratelli Rodriguez, quasi un secondo padre. Arriva il freeze e Jeremias corre in studio ad abbracciare Cecilia e a dirle quanto le vuole bene: “Tu sei la cosa più bella che ho, dopo Santiago”. Alfonso Signorini chiede scusa a Jeremias per avergli chiesto nella scorsa puntata perché si trovasse a partecipare al Grande Fratello Vip 2017. Ilary rimane molto colpita dal legame dei sdue fratelli, al punto di augurarsi che da grandi anche i suoi figli possano essere così uniti.

Le nomination della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017.

Le nomination per i nuovi stazionati sono palesi. Luca vota Lorenzo Flaherty, Marco Predolin vota i fratelli Rodriguez, Veronica Angeloni vota Flaherty, Carmen Di Pietro sceglie di votare Luca, Lorenzo sceglie Marco Predolin, anche Simona Izzo sceglie Flaherty infine i Rodriguez scelgono Marco. I nuovi “ricchi” scelgono chi nominare nel confessionale. Daniele Bossari vota Aida Yespica e non sa che lei, nel Club, lo sta ascoltando. Serena Grandi sceglie di mandare a casa Ivana. Gianluca Impastato nomina Serena Grandi. Cristiano Malgioglio vuole che esca Ivana. Ignazio Moser vota Serena. Ivana nomina Serena Grandi.

L’arrivo in studio di Carla Cruz e la scelta di Aida al Grande Fratello Vip 2017.

Arriva in studio Carla Cruz, che legge la propria carta, ma non trova la scritta che potrebbe farla rientrare in gioco. Deve abbandonare definitivamente la Casa. Intanto, Giulia De Lellis vota Serena Grandi. L’ultima nomination vale doppio ed è quella del capitano, Aida Yespica vota Serena Grandi. Aida sceglie di portare per una notte nel “Club” Cristiano Malgioglio. Nella seconda puntata serale per il “Grande Fratello Vip 2017“, quindi si conclude con l’eliminazione di televoto ha decretato che è Carla. In sfida questa settimana ci sono invece Lorenzo Flaherty e Serena Grandi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.