Grande Fratello Vip 2017: la prima eliminata è Carla Cruz. Ecco chi è

Grande Fratello Vip 2017: la prima eliminata è Carla Cruz. Ieri sera su canale cinque è andata in onda la seconda puntata della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017. In nomination c’erano Carla, Gianluca, Ignazio, Ivana e Luca. Dopo un po’ dall’inizio della puntata arriva il responso e senza inutili momenti di suspance, Ilary Blasi spara la sentenza: il verdetto del pubblico è ineluttabile, la prima eliminata del Grande Fratello Vip 2 è Carla Cruz. Inutile quindi la sua breve love story con Jeremias Rodriguez. Breve momento di pianto mentre la Izzo la accompagna alla porta. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 tra Carla e Jeremias c’è stato un certo feeling. In particolare Simona Izzo, che vedendo come Carla Cruz e Jeremias Rodriguez si cerchino in continuazione, ha creato nuove scene romantiche per loro.

Grande Fratello Vip 2017: chi è Carla Cruz.

Carla Cruz è una modella, concorrente a sorpresa al Grande Fratello VIP 2017: dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, molti del pubblico si saranno chiesti chi è. In effetti la bella Carla non è molto nota nel panorama televisivo italiano, se non per essere stata al centro del gossip in quanto ex- fidanzata dello chef Simone Rugiati.