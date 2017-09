Grande Fratello Vip 2017: spiacevoli eventi per Serena Grandi. Nella casa del Grande Fratello Vip sabato sera è arrivato cibo e alcol per festeggiare la serata sia nella casa normale, sia a Tristopoli. La concorrente Serena Grandi, però, è stata protagonista di una disavventura. Nonostante un forte mal di pancia ed i sonniferi presi l’attrice si è svegliata per bere e mangiare. Peccato che proprio poco prima della sorpresa Serena Grandi aveva preso dei sonniferi, anche a causa di un forte mal di pancia da giorni. Noncurante l’attrice premio Oscar si è svegliata e ha iniziato a bere e mangiare salumi e formaggi. La cosa ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social, Twitter soprattutto. Sulla piattaforma di messaggi i follower si sono divertiti a condividere commenti ironici.

Grande Fratello Vip: Momenti di sconforto per Serena Grandi.

Allo stesso tempo alcuni di loro si sono schierati con la Grandi sottolineando che lei insieme a Simona Izzo, Cristiano Malgioglio e Carmen di Pietro formano un cast strepitoso e il migliore di tutti i tempi. Tuttavia, le prese in giro: “ha male di stomaco, ma mangia come se non ci fosse un domani”, “Ora però vogliamo aggiornamenti: il bagno è ancora agibile dopo il passaggio della Grandi?” Come si sa il popolo del web è spietato. Ma per Serena le grane non sono finite certo qui. L’ex sexy woman del cinema nostrano in questa settimana ha inoltre vissuto un momento di sconforto a causa delle parole del suo vecchio amico Malgioglio che l’ha accusata di avere il respiro pesante durante il sonno: “Non dormo da una settimana – vado in crisi, io voglio dormire, basta!”. Serena dopo queste accuse si è molto scoraggiata ed è scoppiata in lacrime al suo gruppo infatti ha detto di voler abbandonare il gioco per tornarsene a casa: “Me ne vado a casa mia, non so cosa dirvi, io ho problemi di sinusite, di tutto, piango perché sono stressata, è diventata una cosa esagerata, ognuno ha la sua dignità”. Ora si trova in nomination e si ritiene contenta per l’adrenalina che vivrà in questa settimana. Dopo la crisi la leonessa sembra essere tornata in campo.