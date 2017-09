Guida Tv, i programmi tv di stasera, martedì 19 settembre 2017 sulla Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera martedì 19 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction Il paradiso delle signore 2. I genitori di Teresa decidono di chiudere definitivamente con lei. Le restituiscono i soldi della dote e la ragazza utilizza il denaro per proseguire il suo sogno e affitta il negozio dello zio.

Su Rai 2 andrà in onda Pechino Express – Verso il Sol levante. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Baciato dalla fortuna, con Vincenzo Salemme, Asia Argento e Nicole Grimaudo. Gaetano è un vigile urbano napoletano che vive a Parma. Gaetano è pieno di debiti, ma un giorno la sua vita sempre prendere una svolta… Su Canale 5 vedremo il concerto Umberto Tozzi – 40 anni che ti amo. Su Italia 1 andrà in onda il film No escape – colpo di stato. Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.