Il paradiso delle signore 2, le anticipazioni di stasera martedì 19 settembre 2017. Nuovo appuntamento con la fiction “Il paradiso delle signore 2″, in onda su Rai1 stasera martedì 19 settembre alle 21.25. Nell’episodio Una tenera canaglia, i genitori di Teresa chiudono definitivamente con lei e le restituiscono i soldi per la dote. La ragazza, seppur addolorata, sceglie di utilizzare il denaro per affittare il negozio dello zio e realizzare il suo sogno. Il commissario Dalmazio vorrebbe tornare insieme alla Mantovani, ma la donna gli rivela di aver avuto una figlia da lui e gli chiede di ritrovarla. Vittorio e Andreina incontrano Rockefeiler e, grazie all’insistenza del pubblicitario, lo convincono ad aprire il suo grande magazzino a Milano. Presa dall’entusiasmo, Andreina bacia Vittorio che però si tira indietro…

Nel secondo episodio dal titolo settimana di San Remigio, su proposta della Mantovani, Anna torna a lavorare al Paradiso come aiutante di Galli. Nel frattempo Vittorio rompe ogni rapporto con Andreina quando scopre che il palazzo da lei proposto per il Mali di Rockefeiler, si trova accanto al Paradiso e per averlo e vendicarsi di Mori è disposta anche ad interdire la Contessa. Vittorio avvisa Mori che, per contrastare la concorrenza americana, studia con Rose una contromossa.