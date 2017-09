Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 19 settembre 2017: il ritorno di Maria. La soap spagnola Il Segreto oggi, 19 settembre 2017, propone una nuova puntata ricca di colpi di scena. Diamo uno sguardo alle anticipazioni ufficiali. A Puente Viejo ci sarà un graditissimo ritorno: quello di Maria. La donna torna da Cuba, nonostante i pericoli che ciò comporta, per aiutare il padre nella ricerca della verità che può scagionare la madre. Alfonso incontra la figlia, e le racconta tutti i particolari dell’accaduto, e le spiega come la madre si sia accusata dell’omicidio di Sol. Camila, intanto, è sempre più inquieta, e solo Don Anselmo intuisce il motivo: la donna, infatti, non è convinta che il bambino che porta in grembo sia dell’amato marito Hernando.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 19 settembre 2017: cosa nasconde Adela?

Carmelo ha presentato Adela ai Santacruz, ma Severo nutre dei dubbi sulla donna. Per non far dispiacere Carmelo, che si è legato molto alla donna e al figlio, e finge di accettare Adela, ma è sempre più convinto che la donna nasconda qualcosa. Ismael, intanto, ha organizzato una perfetta festa natalizia e tutti si complimentato con lui. Tutti, tranne Matias: non solo il ragazzo non crede nella buona fede di Ismael, ma ha anche ricevuto da quest’ultimo delle indicazioni sbagliate.