La prova del cuoco, oggi martedì 19 settembre 2017: le ricette e le nuove sfide! La puntata di ieri lunedì ha riaperto una nuova settimana de La prova del Cuoco. Ieri è andata in onda una puntata ridotta. Oggi, invece, di nuovo spazio alla puntata normale de La prova del cuoco. Antonella Clerici oggi ha scelto un look sporty chic davvero particolare, per deliziare come sempre il pubblico che la segue da casa ogni giorni alla guida del cooking show di Rai1. Per la Clerici blusa morbida blu scura aperta sulle spalle, ed un jeans chiaro a zampa. Per lo styling capelli coda di cavallo bassa. Oggi ci sarà la pregara, in cui si vedrà quale delle due squadre dovrà affrontare la sfida vera e propria con a carico una delle penalità previste. New entry per i Rossi Valerio Braschi, vincitore del reality Masterchef, che si sfida con Mauro Improta, per il Peperone Verde. Braschi per cominciare la sua esperienza a La Prova del Cuoco si cimenta con alle con la preparazione con una lasagna, in bianco con zucchine e prosciutto cotto. La Clerici assegna la vittoria a Braschi per incoraggiarlo. Toccherà a lui la scelta della penalità per il Verde.

La prova del cuoco, un piccolo riepilogo di ieri, lunedì 18 settembre 2017.

Nella mini puntata de La prova del Cuoco di ieri 18 settembre 2017, i cuochi si sono cimentati nella preparazione del couscous con zucchine e ricotta salata, e saporitissimi involtini di faraona, con una crema di cipolla e formaggio spalmabile e uva in una padella creeranno il sugo di accompagnamento. Con quali ricette si cimenteranno la squadra del Pomodoro Rosso e del Peperone Verde nella puntata di oggi martedì 19 settembre 2017 de La Prova del Cuoco?