Pechino Express, le anticipazioni di martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2017. Pechino Express, l’adventure game di Rai2 prodotto da Magnolia, giunto alla sesta edizione, entra subito nel vivo con un doppio appuntamento: la seconda puntata va in onda martedì 19, la terza, invece, mercoledì 20 settembre, sempre alle 21.20. Le otto coppie in gara, guidate da Costantino della Gherardesca, dovranno affrontare prove di resistenza, fisiche e mentali, oltre a dimostrare inedite doti canore.

Entrambe le puntate si svolgono ancora nelle Filippine. La seconda, che si snoda per 170 km, porta i concorrenti da Manila al traguardo finale di Bagac, passando per Pulilan. La terza puntata, che con i suoi 423 Km è la seconda tappa più lunga di questa edizione, parte invece da Bagac, passa da Bolinao, per concludersi infine a Baguio. Ai nastri di partenza, a Manila, troveremo la coppia delle #caporali, formata da Antonella Elia e Jill Cooper; le #clubber, ovvero Ema Stokholma e Valentina Pegorer; gli #egger, Alessandro e Cristina; i las #estrellas, Olfo Bosé e Rafael Amargo; #figliaematrigna, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro; i #maschi, Francesco Arca e Rocco Giusti; i #modaioli, Marcelo Burlon e Michele Lamanna; e i vincitori della prima tappa, gli #amici, Guglielmo Scilla e Alice Venturi.

Come nella tradizione del programma, paesaggi mozzafiato, avventure on the road, improvvisi colpi di scena, le prime inevitabili e dolorose eliminazioni, i primi immancabili scontri verbali, sono gli ingredienti di queste due puntate di Pechino Express, l’adventure game che riafferma anche quest’anno il suo successo sui social network. Mercoledi scorso, in occasione della prima puntata, Pechino Express è stato il programma più commentato dell’intera giornata, raggiungendo il primo posto nei Trending Topic Italia a pochi minuti dall’inizio e il primo posto nei TT Mondo durante la serata. Con quasi 200.000 interazioni, quello della prima puntata è stato l’esordio più twittato di sempre. Su Facebook la pagina ufficiale di Pechino Express conta oggi più di 394 mila like, su Twitter quasi 200 mila followers.

Pechino Express vive anche sul web grazie al sito ufficiale, dove è possibile seguire le puntate in live-streaming, rivedere on-demand tutti i momenti del viaggio in Estremo Oriente, scoprire le curiosità sulle coppie in gara e sul conduttore, nonché gustare in esclusiva fotogallery, interviste e clip inedite realizzate ad hoc per la Rete. Inoltre, Rai Radio2, partner della 6ª stagione, salta sul treno di Pechino Express con Indovina la Canzone, il contest interattivo che da mercoledì 20 settembre coinvolgerà i telespettatori più attenti, ma anche i più veloci che, nel corso delle puntate, dovranno individuare un brano musicale e rispondere sul sito radio2.rai.it. Seguendo i programmi di Radio2, scoprirete tutti i retroscena di Pechino Express: con KGG, il programma di Katamashi e Gianluca Gazzoli, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.30, Radio2 darà voce, a caldo, a tutti i concorrenti eliminati, per interviste esclusive e il racconto dei pettegolezzi più stuzzicanti.

Antonella Elia fa le prime rivelazioni sull’esperienza a Pechino Express.

Antonella Elia, che ha partecipato all’Isola dei Famosi per ben due volte, ne è sicura: il reality sull’isola deserta è molto più semplice e leggero di ‘Pechino Express‘, il programma di Raidue a cui ha preso parte quest’estate e che è attualmente in onda. “L”Isola dei Famosi’ è una passeggiata di salute, una Spa, non mangi, non litighi e fai un giochetto a settimana. Pechino non ti dà tregua, è un milione di volte più faticoso, è una lotta all’ultimo respiro”, ha detto al settimanale ‘Oggi’. Poi ha confessato di aver avuto qualche diverbio durante la registrazione dello show. “Ho litigato con qualcuno? Qualche scaramuccia c’è stata”, ha ammesso. Nell’intervista Antonella ha anche raccontato di sentire la mancanza della tv, ma di essere consapevole che tornare a lavorare sul piccolo schermo come una volta non è facile.”Mi manca la tv, solo che ora è diversa da quando lavoravo io. Sono brava a fare la spalla. Con Mike Bongiorno facevamo ridere, io sono goffa, ironica. Ma oggi non so quale conduttore mi potrebbe volere al suo fianco, non ci sono più coppie così e poi non sono una ragazzina”, ha detto.