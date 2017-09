Tagli di capelli inverno 2018: ecco i tagli di capelli che daranno colore all'inverno

Tagli di capelli inverno 2018: i tagli di capelli medi e scalati spopoleranno. È in arrivo una nuova stagione e per l’ autunno Inverno 2017/2018 i tagli di capelli medi e scalati spopoleranno. Intramontabile, la scalatura è sempre una garanzia, perché oltre a permettere di adattare il taglio di capelli a qualsiasi forma del viso, dà forma alla chioma ed è perfetta per giocare un po’ con balayage e shatush, tecniche di colorazione ideali quando le temperature scendono per combattere il grigiore invernale. Numerosissimi nell’inverno 2018 saranno i tagli di capelli medi scalati. Che sia molto mosso o liscio liscissimo, il taglio di capelli medio sfilato potrebbe essere la soluzione perfetta per tutti quelli che «non taglio, ma accorcio soltanto». I ricci avranno più carattere e il liscio non sarà più anonimo.

Tagli di capelli inverno 2018: i tagli di capelli corti con ciuffi e frange.

Altro must saranno i tagli di capelli corti. Un taglio di capelli corto che faccia parlare di sé, che non richieda molto tempo per la messa in piega e che stravolga completamente il look. Se questa è la tua intenzione dopo l’estate, non c’è altra via di scelta per l’autunno inverno 2017 2018: i tagli capelli corti accompagnati da frange o ciuffi.